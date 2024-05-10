Вице-премьер Венгрии резко высказался о возможности возвращения украинских мужчин

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен исключил возможность передачи украинских беженцев призывного возраста на родину даже в случае соответствующего запроса со стороны Киева. Венгерский чиновник назвал такую позицию Будапешта "элементарной гуманностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерский портал ATV .

Также вице-премьер Венгрии, также отвечающий за национальную политику, достаточно критически высказался о самой возможности экстрадиции украинских мужчин-военнообязанных. По его словам, якобы это будет означать "отправить их на смерть".

"Венгрия не выдаст Украине беженцев. Мы не расследуем, есть ли человек, по мнению украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - заявил он.

Стоит отметить, что Шемьен еще осенью прошлого года заявлял о том, что Венгрия "не выдаст ни одного украинского беженца, независимо от того, является ли он военнообязанным или нет".

Сейчас он подтвердил позицию по этому вопросу, реагируя на новость о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает возможность экстрадиции военнообязанных украинцев из стран-членов ЕС.

Венгерский чиновник по этому поводу заявил, что все беженцы из Украины находятся в этой стране "в полной безопасности" и получают "любую помощь - будь то венгерская, или украинская".

"Для закарпатских венгров это также наша национальная обязанность, в случае с украинцами - это гуманитарное и юридическое доказательство, поскольку никто не может быть выдан, чья жизнь будет под угрозой", - рассказал Шемьен.

По его словам, власти Украины хотят их передачи, чтобы "отправить на войну, на фронт, где гибнут люди".

"Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим!" - заявил Шемьен.

Ограничение доступа к консульским услугам и закон о мобилизации

Напомним, недавно Кабинет министров Украины запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Таким образом, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.

Кроме того, МИД с 23 апреля ограничило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон о мобилизации (с 18 мая).

Добавим, по данным правительства, консульские услуги будут возобновлены 18 мая в соответствии с новыми положениями закона.

Напомним, что с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 2 месяцев (60 дней) должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.

Угрожает ли депортация из ЕС украинским мужчинам, - читайте в материале РБК-Украина.