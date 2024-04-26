В статусі нелегала. Чи загрожує депортація з ЄС українським чоловікам

В деяких країнах ЄС заявили, що сприятимуть поверненню чоловіків призовного віку в Україну. Це сталося після того, як Україна призупинила надання консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років. В українському МЗС це рішення назвали питанням справедливості.

Чи загрожує чоловікам депортація, чи можна жити в ЄС без паспорта що буде з ними після повернення в Україну – в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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Чи можна перебувати в ЄС без паспорта

23 квітня українські консульства тимчасово припинили надавати послуги чоловікам призовного віку за кордоном. Також через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Через це чоловіки віком з 18 до 60 років не можуть отримати низку послуг. Наприклад, оформити новий закордонний паспорт, якщо закінчився термін дії попереднього.

Адвокат пояснює: після закінчення термін дії паспорта така людина перебуває в країні ЄС в статусі нелегала. І до нього якого та чи інша країна має право застосувати інститут депортації, тобто повернення громадянина до країни його громадянства.

"Та чи інша країна, де перебуває наш громадянин, буде вирішувати його подальшу долю: потрібен він як нелегал чи не потрібен. Як ми бачимо, зараз вже деякі міністерства закородоних справ інших країн почали публікувати деякі повідомлення на цю тему", – каже Катерина Аніщенко.

Наприклад, в Польщі заявили, що будуть сприяти поверненню громадян України додому. В Німеччині кажуть, що їх не зовсім турбує питання про відсутності паспорту у українців. Тому все буде вирішуватися індивідуально, вважає адвокат. Якогось одного рішення Європейського Союзу з приводу цього ми ще не бачимо. Як буде в подальшому – поки незрозуміло.

Фото: Україна призупинила надання консульських послуг за кордоном чоловікам від 18 до 60 років (Getty Images)

"По суті, як ми бачимо, єдиний можливий варіант – це коли кожен громадянин приймає для себе рішення, чи повертається він до країни свого громадянства, щоб стати на військовий облік. З урахуванням того, що він вже може більше за кордон не повернутися. Або ж вирішує, що залишається в іноземній країні як нелегал", – коментує вона.

26 квітня у міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що країна продовжить захист українцям, який діє поки що до 30 червня. Також тимчасовий захист також обіцяють надати українцям без паспорта. Але тут постає питання, на яких правах дозволять перебувати в Польщі без паспорта, зауважує юрист.

"Ви ж розумієте, що це означає неофіційне працевлаштування, відсутність допомоги і різного роду дотацій зі сторони держави, де людина перебуває. Тут в будь-якому разі йдеться про звуження прав. Чи готова сама людина перебувати за кордоном на таких обмежених правах?", – каже вона.

Чи можна без документів отримувати виплати в ЄС

Це питання будуть вирішувати в кожній конкретній країні – чи продовжувати надавати виплати таким людям. За нормами міжнародного права, мінімальні виплати є. Однак таких випадках йдеться переважно про таку допомогу, яка не дозволятиме вийти зі скрутного становища.

"Це може призвести до того, що українці змушені будуть влаштовуватися на нелегальну роботу, щоб мати хоч якись заробіток. По-перше, в країнах ЄС це дуже складно. А по-друге, це може нести за собою кримінальну відповідальність. І тоді знову повертаємося до того, що нелегал порушує закони країни, де знаходиться. І може бути депортований", – пояснює адвокат.

Які можуть бути підстави для депортації

Ці підстави регулюються кожною країною по-своєму. Наприклад, видворити можуть за порушення термінів перебування в країні. Або за те, що людина працює нелегально, скоїла адміністративне або кримінальне правопорушення.

Фото: Без діючого паспорта чоловіки за кордоном можуть опинитися в статусі нелегала (proukrainu.blesk.cz)

"Працевлаштуватися людина без паспорта не зможе. Це буде і порушення податкового права, бо людина не зможе платити податки. Таких моментів може бути багато", – каже Аніщенко.

Чи можна оскаржити депортацію

Механізм оскарження депортації існує, але це не зупинить сам процес депортації до країни громадянства.

"Але також постає питання, на підставі чого таке рішення оскаржувати. Людина порушила закон країни, де перебуває. Країна прийняла таке рішення, і воно є повністю законним. А перебування на території іншої країни без документів, що підтверджують особу – це порушення закону", – зауважує співрозмовниця.

Що буде з тими, хто повернувся в Україну

Чи будуть в Україні застосовуватися санкції до тих, хто захотів повернутися додому? Наприклад, щоб оформити собі закордонний паспорт? За словами адвоката, можуть застосувати санкції будуть у вигляді штрафу за невиконання постановки на військовий облік. Але точно так само можуть оштрафувати і українців, які й так всю війну знаходяться вдома, але не пішли в ТЦК оновити облікові дані.

"По суті всі, хто не став на військовий облік, зараз вже порушують закон. Навіть до 18 травня, коли новий закон вступить в силу. Бо порядок введення військового обліку в нас вже було ще з минулого року. І по суті людина сплачує штраф, а в подальшому людина має стати на військовий облік", – каже юрист.

Зверніть увагу. Зараз всі чоловіки військовозобов'язаного віку, хто на цей момент не став на військовий облік – вже апріорі є порушниками закону.

Фото: Всі чоловіки з 18 до 60 років, які не з’явилися до ТЦК оновити дані навіть без повістки, по суті порушили закон, – юрист (Суспільне Львів)

"Навіть якщо ви зараз добровільно прийдете до військкомату, то вже будете змушені сплатити штраф. Після оновлення військово-облікових даних чоловік отримує постанову про накладення на нього адміністративного стягнення. Навіть ті, у кого є підстави для відстрочки від від мобілізації", – каже Катерина Аніщенко.

Зараз такий штраф становить від 1700 до 5200 гривень. Після 18 травня, коли вступить в силу прийнятий недавно закон про мобілізацію ці суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення.

Що робити тим, хто зараз за кордоном

Тут два варіанти: або далі залишатися в країні перебування, або повертатися. Не треба забувати, що за законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", ви можете отримати офіційну відстрочку від мобілізації, нагадує адвокат.

"Якщо у вас є підстави для відстрочки, однозначно варто її оформлювати і заходити в офіційну правову площину. Адже не всі, у кого є відстрочка, користуються цим, хоча мають таке законне право. Бо це єдиний законний спосіб уникнути певних наслідків. Наслідки будуть, і не варто чекати, що це вас омине. Я ще з початку великої війни казала клієнтам: служити будуть всі. Питання лише в тому, де і коли", – підкреслює вона.