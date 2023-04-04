Віце-прем'єр Італії заявив про плани допомогти у відновленні України після війни

"Ми братимемо участь і співпрацюватимемо у відновленні України. Є готовність втрутитися всіма можливими способами. Кожен може покластися на Міністерство інфраструктури", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Італії Джорджію Мелоні за майбутню конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 26 квітня.

Крім того, Італія хоче надати Україні кілька своїх портів як логістичну платформу.

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