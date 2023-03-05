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Італія хоче зробити кілька своїх портів логістичною платформою для України

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Рим, Неділя 05 березня 2023 20:04
Італія хоче зробити кілька своїх портів логістичною платформою для України Ілюстративне фото: Італія хоче зробити кілька портів логістичною платформою для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Італії працюють над тим, щоб зробити порти Трієста та Венеції логістичною та портовою платформою для України на тлі блокування росіянами Чорного моря.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Quinews Pisa, про це заявив міністр підприємництва та національного виробництва Італії Адольфо Урсо.

"Існує частина України, яка не була окупована і має продовжувати виробництво. Ми працюємо над створенням інфраструктури, залізничного та портового логістичного коридору. Цей коридор дозволить портам Трієста та Венеції стати логістичною та портовою платформою України, враховуючи, що її моря заблоковані", - зазначив Урсо.

Він наголосив, що Італія є великим партнером України і завжди ним була.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявляла, що її країна планує навесні провести конференцію з відновлення України.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, його країна підтримає створення спецтрибуналу для РФ.

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