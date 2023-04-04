Вице-премьер Италии заявил о планах помочь в восстановлении Украины после войны

"Мы будем участвовать и сотрудничать в восстановлении Украины. Есть готовность вмешаться всеми возможными способами. Каждый может положиться на Министерство инфраструктуры", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Италии Джорджию Мэлони за предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме 26 апреля.

Кроме того, Италия хочет предоставить Украине несколько своих портов как логистическую платформу .

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