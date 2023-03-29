Зеленський обговорив з прем'єром Італії шлях до миру в Україні
У середу, 29 березня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Зеленський та Мелоні обговорили питання миру в Україні а також двосторонні та міжнародні ініціативи.
"Шлях до миру в Україні - повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку", - сказано в повідомленні.
У свою чергу Мелоні повідомила, що Зеленський подякував їй за за майбутню конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 26 квітня.
Вона нагадала, що Італія буде завжди підтримувати Україну та допомагати протистояти російським окупантам.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на пропозицію одного з депутатів парламенту припинити допомагати Україні. Вона пояснила, чому важливо й надалі здійснювати підтримку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Італія хоче надати Україні кілька своїх портів як логістичну платформу.
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