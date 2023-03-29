Зеленський обговорив з прем'єром Італії шлях до миру в Україні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Зеленський та Мелоні обговорили питання миру в Україні а також двосторонні та міжнародні ініціативи.

"Шлях до миру в Україні - повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку", - сказано в повідомленні.

У свою чергу Мелоні повідомила, що Зеленський подякував їй за за майбутню конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 26 квітня.

Вона нагадала, що Італія буде завжди підтримувати Україну та допомагати протистояти російським окупантам.