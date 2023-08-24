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Віце-канцлер Німеччини критикує свою розвідку через прогнози щодо війни в Україні

Четвер 24 серпня 2023 14:24
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Віце-канцлер Німеччини критикує свою розвідку через прогнози щодо війни в Україні Фото: віце-канцлер Німеччини Роберт Габек (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек звинувачує Федеральну розвідувальну службу в неправильній оцінці перебігу війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Габека, яку приводить Welt.

Габек нарікає на те, що спецслужби Британії та США вже під час просування російських військ до кордону з Україною дуже серйозно попереджали про війну.

"Інші (німецькі - ред.) служби говорили: це навчання, до найгіршого не дійде. Але дійшло до найгіршого", - сказав він.

Габек також зазначив, що Федеральна розвідувальна служба припустилася помилки відразу після вторгнення РФ.

"Служби прогнозували, що Путін окупує всю Україну через 24, 48 годин", - сказав він.

Додамо, що через два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії німецький уряд ухвалив рішення про початок постачання озброєння Україні.

Зазначимо, що чимало політиків вважали, що Україна не зможе вистояти проти російського війська. Вони прогнозували, що країна-агресор захопить нашу державу за короткий проміжок часу. Проте вони помилилися. Зараз українську армію називають однією з найсильніших у світі.

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