ua en ru
Чт, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вице-канцлер Германии критикует свою разведку из-за прогнозов о войне в Украине

Четверг 24 августа 2023 14:24
UA EN RU
Вице-канцлер Германии критикует свою разведку из-за прогнозов о войне в Украине Фото: вице-канцлер Германии Роберт Габек (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Вице-канцлер Германии Роберт Габек обвиняет Федеральную разведывательную службу в неправильной оценке хода войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Габека, которое приводит Welt.

Габек сетует на то, что спецслужбы Британии и США уже при продвижении российских войск к границе с Украиной очень серьезно предупреждали о войне.

"Другие (немецкие - ред.) службы говорили: это обучения, до худшего не дойдет. Но дошло до худшего", - сказал он.

Габек также отметил, что Федеральная разведывательная служба допустила ошибку сразу после вторжения РФ.

"Службы прогнозировали, что Путин оккупирует всю Украину через 24, 48 часов", - сказал он.

Добавим, что через два дня после начала полномасштабного вторжения России немецкое правительство приняло решение о начале поставок вооружения Украине.

Отметим, что многие политики считали, что Украина не сможет выстоять против российской армии. Они прогнозировали, что страна-агрессор захватит наше государство за короткое время. Однако они ошиблись. Сейчас украинскую армию называют одной из сильнейших в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям