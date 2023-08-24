Вице-канцлер Германии критикует свою разведку из-за прогнозов о войне в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Габека, которое приводит Welt .

Габек сетует на то, что спецслужбы Британии и США уже при продвижении российских войск к границе с Украиной очень серьезно предупреждали о войне.

"Другие (немецкие - ред.) службы говорили: это обучения, до худшего не дойдет. Но дошло до худшего", - сказал он.

Габек также отметил, что Федеральная разведывательная служба допустила ошибку сразу после вторжения РФ.

"Службы прогнозировали, что Путин оккупирует всю Украину через 24, 48 часов", - сказал он.

Добавим, что через два дня после начала полномасштабного вторжения России немецкое правительство приняло решение о начале поставок вооружения Украине.

Отметим, что многие политики считали, что Украина не сможет выстоять против российской армии. Они прогнозировали, что страна-агрессор захватит наше государство за короткое время. Однако они ошиблись. Сейчас украинскую армию называют одной из сильнейших в мире.

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