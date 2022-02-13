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Вице-канцлер Германии о ситуации вокруг Украины: "Находимся на грани войны в Европе"

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Берлин, Воскресенье 13 февраля 2022 18:40
Вице-канцлер Германии о ситуации вокруг Украины: "Находимся на грани войны в Европе" Фото: вице-канцлер Германии Роберт Хабек (eueditorial.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что из-за угрозы вторжения России в Украину Европа оказалась на грани войны. Он добавил, что еще сохраняется возможность избежать вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Хабека телекомпании RTL/NTV.

"Возможно, мы находимся на грани войны в Европе. С большими армиями танков лицом друг к другу. Это абсолютно угнетает и угрожает", - сказал Хабек.

Комментируя предстоящую поездку немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев, он сказал, что знаки имеют значение и через переговоры можно попытаться выстроить отношения, которые необязательно видны в данный момент. По его словам, Германия не оставит Украину в случае российского нападения.

Напомним, Олаф Шольц прибудет с визитов в Украину 14 февраля.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Германия нашли точки соприкосновения в вопросе оказания оборонной помощи.

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Германия Олаф Шольц Вторжение России в Украину
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