Берлин перед визитом Шольца обдумывает оборонительную помощь Украине. Но без оружия, - DPA

В понедельник, 14 февраля, в Украину с визитом прибудет немецкий канцлер Олаф Шольц. В связи с этим в Германии размышляют, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но летальное оружие даже не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Как рассказал представитель немецкого правительства, Киев передал Берлину список пожеланий, который включает "одну или две вещи, которые можно рассмотреть более внимательно". Источники агентства DPA также сообщают, что Берлину придется оценивать возможность предоставления вещей, которые могут понадобиться и немецкой армии.

Ожидается, что на встрече Шольца с украинским президентом Владимиром Зеленским о каких-либо обязательствах договорено не будет. Однако, ожидается, что Германия может согласиться на финансовую помощь Украине во время этого визита, о чем украинская сторона также просила.

По данным агентства DPA, список пожеланий украинской стороны, который передали Берлина в начале февраля, включает ряд вооружений, которые не являются летальным оружием, в том числе электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, радиолокационные станции и средства ночного видения.