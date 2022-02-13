Віце-канцлер Німеччини про ситуацію навколо України: "Перебуваємо на межі війни в Європі"
Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек вважає, що через загрозу вторгнення Росії в Україну Європа опинилася на межі війни. Він додав, що ще зберігається можливість уникнути збройного конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Хабека телекомпанії RTL / NTV.
"Можливо, ми знаходимося на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно пригнічує і загрожує", - сказав Хабек.
Коментуючи майбутню поїздку німецького канцлера Олафа Шольца до Києва, він сказав, що знаки мають значення і через переговори можна спробувати вибудувати відносини, які необов'язково видно в цей момент. За його словами, Німеччина не залишить Україну в разі російського нападу.
Нагадавши, Олаф Шольц прибуде з візитом в Україну 14 лютого.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Німеччина знайшли точки дотику в питанні надання оборонної допомоги.