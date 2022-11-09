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Віце-чемпіон світу заявив на Мундіаль володаря "Золотого м'яча" та екс-лідера "Динамо"

Фото: Матео Ковачіч і Лука Модріч їдуть у Катар (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної Хорватії визначився з переліком виконавців, які поїдуть на прийдешній чемпіонат світу в Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

Фіналіст ЧС-2018 Златко Даліч повезе на цьогорічний форум 26 футболістів. До заявки потрапили низка зіркових виконавців.

У складі збірної Хорватії гратиме володар "Золотого м'яча-2018" Лука Модріч. Також до табору національної команди приєднається колишній оборонець київського "Динамо", а нині – АЕКа з Афін Домагой Віда. Знайшлися місця в заявці також для досвідчених Ловрена, Ковачіча, Брозовіча, Перішіча та інших.

На ЧС-2022 хорвати виступатимуть у групі F. Там вони змагатимуться за путівку в 1/8 фіналу Мундіалю з командами Марокко, Канади та Бельгії. Перший матч – 23 листопада проти "Атлаських левів".

Заявка збірної Хорватії на чемпіонат світу-2022:

Воротарі: Ліваковіч, Івушіч, Грбіч

Захисники: Віда, Ловрен, Барішіч, Юрановіч, Гвардіол, Соса, Станішіч, Ерліч, Шутало

Півзахисники: Модріч, Ковачіч, Брозовіч, Пашаліч, Влашіч, Маєр, Якіч, Сучіч

Нападники: Перішіч, Крамаріч, Петковіч, Оршіч, Будімір, Лівая

Нещодавно юний хавбек "Роми" Вольпато відмовився від поїздки на ЧС-2022. Уродженця передмістя Сіднея з подвійним громадянством запросила збірна Австралії. Талант, однак, вирішив чекати на виклик "Скуадри Адзурри".

До слова, раніше визначилися транслятори ЧС-2022 на території України.

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Чемпіонат світуЧМ-2022