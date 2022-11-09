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Вице-чемпион мира заявил на Мундиаль обладателя "Золотого мяча" и экс-лидера "Динамо"

Фото: Матео Ковачич и Лука Модрич едут в Катар (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с перечнем исполнителей, которые поедут на грядущий чемпионат мира в Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Финалист ЧМ-2018 Златко Далич повезет на нынешний форум 26 футболистов. В заявку попал ряд звездных исполнителей.

В составе сборной Хорватии сыграет обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич. Также к лагерю национальной команды присоединится бывший защитник киевского "Динамо", а ныне – АЕКа из Афин Домагой Вида. Нашлись места в заявке также для опытных Ловрена, Ковачича, Брозовича, Перишича и других.

На ЧМ-2022 хорваты выступят в группе F. Там они будут соревноваться за путевку в 1/8 финала Мундиаля с командами Марокко, Канады и Бельгии. Первый матч – 23 ноября против "Атласских львов".

Заявка сборной Хорватии на чемпионат мира-2022:

Вратари: Ливакович, Ивушич, Грбич

Защитники: Вида, Ловрен, Баришич, Юранович, Гвардиол, Соса, Станишич, Эрлич, Шутало

Полузащитники: Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич, Влашич, Майер, Якич, Сучич

Нападающие: Перишич, Крамарич, Петкович, Оршич, Будимир, Ливая

Недавно юный хавбек "Ромы" Вольпато отказался от поездки на ЧМ-2022. Уроженца пригорода Сиднея с двойным гражданством пригласила сборная Австралии. Талант, однако, решил ждать вызова от "Скуадры Адзурры".

К слову, ранее определились трансляторы ЧМ-2022 на территории Украины.

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