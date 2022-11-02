ЧС-2022: хто та як транслюватиме Мундіаль в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Цьогорічний Мундіаль буде показаний на території України. Суспільне мовлення готується транслювати всі матчі Кубка світу-2022.

"Суспільне" покаже наживо 46 матчів турніру, а ще 18 поєдинків – у запису. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Окрім того, суспільний мовник передав ліцензію медіасервісу MEGOGO. Платна платформа покаже всі поєдинки в прямій трансляції. Обидва транслятори також анонсувало виробництво додаткового контенту – повтори, огляди, дайджести, репортажі з Катару, студії та аналітичні програми.

Старт ЧС-2022 запланований на 20 листопада. У першому матчі Мундіалю зустрінуться збірні Катару та Еквадору. Україна на Кубок світу не пробилася, зазнавши поразки у фіналі плей-офф кваліфікації від збірної Уельсу.

Раніше італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців готуються покарати за втручання уряду в роботу футбольної федерації.