Перлина Серії А відмовився їхати на ЧС-2022: нестандартна причина

Юний півзахисник італійської "Роми" Крістіан Вольпато знехтував можливістю поїхати на чемпіонат світу на порозі свого 19-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFTV .

Атакувальний хавбек "вовків" відхилив виклик до збірної Австралії. Уродженець передмістя Сіднея міг потрапити до фінальної заявки "Соккеруз" на Мундіаль у Катарі.

Вольпато вирішив виступати за збірну Італії, яка ЧС-2022 пропустить після вильоту в плей-офф кваліфікації. Наразі 18-річний талант провів 4 матчі (2 голи) за команду U-19 та 3 поєдинки (1 м'яч) за команду U-20 "Скуадри Адзурри". Нещодавно він дебютував у першій команді "Роми" та навіть відзначився голом і асистом проти "Верони".

Вольпато виховувався в низці команд Сіднея, зокрема "Вестерн Сідней Вондерерз". У структурі римлян він опинився у 2020 році та потрапив під опіку легенди "вовків" Франческо Тотті. Окрім позиції центрхава, може також виконати роль вінгера.

Нещодавно італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців нібито покарають за втручання уряду в роботу футбольної федерації.