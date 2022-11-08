ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перлина Серії А відмовився їхати на ЧС-2022: нестандартна причина

Новость на русском →
Рим, Вівторок 08 листопада 2022 17:07
Перлина Серії А відмовився їхати на ЧС-2022: нестандартна причина Фото: Крістіан Вольпато (в центрі) марить збірною Італії (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорців

Юний півзахисник італійської "Роми" Крістіан Вольпато знехтував можливістю поїхати на чемпіонат світу на порозі свого 19-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFTV.

Атакувальний хавбек "вовків" відхилив виклик до збірної Австралії. Уродженець передмістя Сіднея міг потрапити до фінальної заявки "Соккеруз" на Мундіаль у Катарі.

Вольпато вирішив виступати за збірну Італії, яка ЧС-2022 пропустить після вильоту в плей-офф кваліфікації. Наразі 18-річний талант провів 4 матчі (2 голи) за команду U-19 та 3 поєдинки (1 м'яч) за команду U-20 "Скуадри Адзурри". Нещодавно він дебютував у першій команді "Роми" та навіть відзначився голом і асистом проти "Верони".

Вольпато виховувався в низці команд Сіднея, зокрема "Вестерн Сідней Вондерерз". У структурі римлян він опинився у 2020 році та потрапив під опіку легенди "вовків" Франческо Тотті. Окрім позиції центрхава, може також виконати роль вінгера.

Нещодавно італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців нібито покарають за втручання уряду в роботу футбольної федерації.

До слова, раніше визначилися транслятори ЧС-2022 на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу ЧМ-2022 Чемпіонат Італії Збірна Італії
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів