Вітряно та з дощами: в яких областях сьогодні буде найхолодніше

За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні у Києві очікується найхолодніший день за довгий час.

Цікаво, що вчора 25 серпня, в гірському селі Верхні Яловичори (або Верхній Яловець) у Селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

"Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло", - розповіли у спільноти Новоселиччини Novosgram у Facebook.