Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вітряно та з дощами: в яких областях сьогодні буде найхолодніше

Фото: 26 серпня у деяких регіонах України погода буде прохолодною та з дощами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 26 серпня, у деяких регіонах України погода буде прохолодною. Крім того, очікується рвучкий вітер та дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у північних областях, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території опадів не прогнозують. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на північному сході вдень пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях +7…+12 градусів, вдень +15…+20 градусів; на решті території вночі +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів.

Погода у регіонах

  •  Західні області - мінлива хмарність, без опадів. Температура: вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20 градусів.
  •   Північні області - місцями короткочасний дощ, грози. Температура: вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20 градусів.
  •   Центральні області - короткочасний дощ, подекуди грози. Температура: вночі +7…12 градусів, вдень +15…+20 градусів.
  •  • Східні області - дощі, грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура: вночі +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів.
  •   Південні області - без опадів, хмарно з проясненнями. Температура: вночі +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів.

Погода у Києві

У столиці та на Київщині сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень можливий короткочасний дощ. Температура вночі +7…+12 градусів, вдень +15…+20 градусів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні у Києві очікується найхолодніший день за довгий час.

Цікаво, що вчора 25 серпня, в гірському селі Верхні Яловичори (або Верхній Яловець) у Селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

"Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло", - розповіли у спільноти Новоселиччини Novosgram у Facebook.

