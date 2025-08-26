Ветрено и с дождями: в каких областях сегодня будет холоднее всего

Погода в Украине

По данным синоптиков, в северных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на северо-востоке днем порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов; на остальной территории ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода в регионах

Западные области - переменная облачность, без осадков. Температура: ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.

Северные области - местами кратковременный дождь, грозы. Температура: ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.

Центральные области - кратковременный дождь, местами грозы. Температура: ночью +7...12 градусов, днем +15...+20 градусов.

- Восточные области - дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура: ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Южные области - без осадков, облачно с прояснениями. Температура: ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

