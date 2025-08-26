Ветрено и с дождями: в каких областях сегодня будет холоднее всего

Сегодня, 26 августа, в некоторых регионах Украины погода будет прохладной. Кроме того, ожидается порывистый ветер и дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в северных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на северо-востоке днем порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью в западных и северных областях +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов; на остальной территории ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.
В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
По данным синоптика Наталки Диденко, сегодня в Киеве ожидается самый холодный день за долгое время.
Интересно, что вчера 25 августа, в горном селе Верхние Яловичоры (или Верхний Яловец) в Селятинской общине Вижницкого района Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.
"Как-то немного рановато мороз, потому что последние времена было тепло", - рассказали в сообществе Новоселиччины Novosgram в Facebook.