Ветрено и с дождями: в каких областях сегодня будет холоднее всего

Фото: 26 августа в некоторых регионах Украины погода будет прохладной и с дождями
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 26 августа, в некоторых регионах Украины погода будет прохладной. Кроме того, ожидается порывистый ветер и дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в северных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на северо-востоке днем порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов; на остальной территории ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода в регионах

  • Западные области - переменная облачность, без осадков. Температура: ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.
  • Северные области - местами кратковременный дождь, грозы. Температура: ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.
  • Центральные области - кратковременный дождь, местами грозы. Температура: ночью +7...12 градусов, днем +15...+20 градусов.
  • - Восточные области - дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура: ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.
  • Южные области - без осадков, облачно с прояснениями. Температура: ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

 

По данным синоптика Наталки Диденко, сегодня в Киеве ожидается самый холодный день за долгое время.

Интересно, что вчера 25 августа, в горном селе Верхние Яловичоры (или Верхний Яловец) в Селятинской общине Вижницкого района Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

"Как-то немного рановато мороз, потому что последние времена было тепло", - рассказали в сообществе Новоселиччины Novosgram в Facebook.

