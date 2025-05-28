З вітром та дощами: якою буде погода в Україні сьогодні

Температура повітря сьогодні в Україні прогнозується в межах від +18 до +24, на сході до +26, а на заході +16+20 градусів. При цьому на сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер.

Погода у Києві

У столиці місцями можливий дощ. Температура повітря протягом дня буде від +18 до +20 градусів.