С ветром и дождями: какой будет погода в Украине сегодня

Температура воздуха сегодня в Украине прогнозируется в пределах от +18 до +24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов. При этом на востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.

Погода в Киеве

В столице местами возможен дождь. Температура воздуха в течение дня будет от +18 до +20 градусов.