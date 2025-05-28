С ветром и дождями: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня почти по всей территории Украины будет преобладать дождливая погода. Лишь на востоке будет без существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
Температура воздуха сегодня в Украине прогнозируется в пределах от +18 до +24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов. При этом на востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.
В столице местами возможен дождь. Температура воздуха в течение дня будет от +18 до +20 градусов.
Также мы писали, что погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.