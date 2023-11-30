У Вітроенергетичній асоціації запропонували варіанти вирішення проблеми боргів в енергетиці

Він розповів, що станом на середину листопада "Укренерго" має борг перед "Гарантованим покупцем" на рівні близько 32 млрд грн. Відповідно, "Гарантований покупець" не може розрахуватись з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

"Спочатку треба з'ясувати, звідки взялися борги, а потім подумати, що треба зробити, щоб у 2024 році така ситуація не повторилася", - сказав Конеченков відповідаючи на питання, як вирішити проблему боргів.

Він пояснив, що перша складова боргів в енергетиці - це борг "Енергоатома» перед "Укренерго" за ПСО (механізм покладання спеціальних обов’язків, - ред.) для населення близько 50% суми, а це приблизно 17 млрд грн.

Друга складова заборгованостей – це борги, які пов’язані з теплокомуненерго та місцевими водоканалами.

"З вересня 2023 року "Енергоатом" нарешті почав повністю платити за ПСО для населення. Якщо компанія буде погашати борги такими темпами і розрахується до кінця поточного року, то ситуація з виплатами виробникам "зеленої" електроенергії покращиться, бо "Укренерго" зможе відшкодувати "ГарПоку" частину боргу", - розповів Конеченков.

Він підкреслив, що для розв’язання проблеми боргів необхідно встановити бездефіцитний тариф (на передачу електроенергії - ред.) для "Укренерго".

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" заявили, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення.