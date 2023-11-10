В "Енергоатомі" заявили, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення

Міністерство фінансів має визначити джерела фінансування та порядок компенсації для покриття витрат НАЕК "Енергоатом" на підтримку пільгового тарифу на електрику для населення в рамках покладених на компанію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії (ПСО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

В ньому повідомляється, що протягом вересня - листопада поточного року "Енергоатом" сплатив ДП "Гарантований покупець" за послугу ПСО 28,8 млрд грн.

Водночас згідно з договірними зобов’язаннями "Енергоатом" сплатив "Гарантованому покупцю" 60% прогнозної вартості послуги ПСО за листопад 2023-го - 7,9 млрд грн.

В компанії додали, що стовідсоткове виконання поточного ПСО дає можливість "Енергоатому" частково зменшити борг, який утворився 2022 року після окупації Запорізької АЕС - найбільшої в Україні та Європі. Проте на кінець 2023-го, відповідно до планових оцінок, борг становитиме близько 17 млрд грн.

"Обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, які покладаються Кабінетом Міністрів на учасників ринку, мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними і мати тимчасовий характер, що передбачено законом України "Про ринок електричної енергії". Згідно із постановою КМУ №483 Міністерство фінансів має визначити джерела фінансування та порядок компенсації учасникам ринку, на яких покладаються спецобов’язки", - наголосили в "Енергоатомі".

Зазначається, що внаслідок запровадження фінансового ПСО з жовтня 2021 року до початку повномасштабного вторгнення рф енергоринок залишався збалансованим, а "Енергоатом" не мав боргів за цю послугу. Проблеми з розрахунками виникли лише у березні 2022 року, коли російські війська окупували ЗАЕС, що забезпечувала понад 40% електроенергії, яку виробляє "Енергоатом".

"Енергоатом" неодноразово звертався до Кабміну з проханням передбачити в Держбюджеті на 2024 рік видатки на сплату компенсації витрат Компанії на послугу ПСО. Законом передбачено, що виробнику, на якого покладено спецобов’язки, мають компенсувати витрати. Проте Міністерство фінансів, яке має визначити механізм та джерела компенсації витрат "Енергоатома", поки що залишає цю проблему поза своєю увагою", - наголосив президент "Енергоатома" Петро Котін.

В компанії також підкреслили, що для забезпечення ефективної роботи енергоринку, без дедалі більших боргів, потрібно нарешті чітко визначитись із механізмом та джерелами компенсації витрат "Енергоатома" на ПСО.

Нагадаємо, раніше експерти заявляли, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.