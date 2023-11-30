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В Ветроэнергетической ассоциации предложили варианты решения проблемы долгов в энергетике

Фото: в Ветроэнергетической ассоциации предложили варианты решения проблемы долгов в энергетике (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Для решения проблемы долгов в энергетике необходимо сначала разобраться с причинами их возникновения, чтобы в 2024 году на энергорынке не формировались новые задолженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

Он рассказал, что по состоянию на середину ноября у "Укрэнерго" долг перед "Гарантированным покупателем" на уровне около 32 млрд грн. Соответственно, "Гарантированный покупатель" не может рассчитаться с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

"Сначала нужно выяснить, откуда взялись долги, а потом подумать, что нужно сделать, чтобы в 2024 году такая ситуация не повторилась", - сказал Конеченков, отвечая на вопрос, как решить проблему долгов.

Он пояснил, что первая составляющая долгов в энергетике - это долг "Энергоатома" перед "Укрэнерго" за ПСО (механизм возложения специальных обязанностей, - ред.) для населения около 50% суммы, а это примерно 17 млрд грн.

Вторая составляющая задолженностей - долги, связанные с теплокоммунэнерго и местными водоканалами.

"С сентября 2023 года "Энергоатом" наконец-то начал полностью платить за ПСО для населения. Если компания будет погашать долги такими темпами и рассчитается до конца текущего года, то ситуация с выплатами производителям "зеленой" электроэнергии улучшится, потому что "Укрэнерго" сможет возместить "ГарПоку" "часть долга", - рассказал Конеченков.

Он подчеркнул, что для решения проблемы долгов необходимо установить бездефицитный тариф (на передачу электроэнергии, - ред.) для "Укрэнерго".

Напомним, ранее в "Энергоатоме" заявили, что Минфин должен определить источники покрытия расходов по тарифу для населения.

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