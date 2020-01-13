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Витренко заявил, что Украина не ведет переговоров относительно покупки газа с РФ

Новости » Политика     13.01.2020 - 04:12
Витренко заявил, что Украина не ведет переговоров относительно покупки газа с РФ
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Такие планы отсутствуют

Между Украиной и Россией нет контрактов и переговоров по покупке газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил это отвечая на вопрос - мог бы "Нафтогаз" иметь дочернюю компанию, которая бы покупала газ напрямую у "Газпрома".

"Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет", - ответил директор "Нафтогаза".

В то же время он сказал, что сейчас, как и раньше, есть законодательные возможности для прямой покупки газа у "Газпрома". Он напомнил, что прямая закупка газа сейчас не осуществляется из-за прекращения его поставки Россией.

"И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – заявил Витренко.

Ранее сообщалось, что российская сторона надеется возобновить прямые поставки газа в Украину после четырех лет перерыва.

РБК-Украина писало, что по словам премьера Гончарука, Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из Российской Федерации.

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