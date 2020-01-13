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Вітренко заявив, що Україна не веде переговорів щодо купівлі газу з РФ

Новини » Політика     13.01.2020 - 04:12
Вітренко заявив, що Україна не веде переговорів щодо купівлі газу з РФ
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Такі плани відсутні

Між Україною і Росією немає контрактів і переговорів щодо купівлі газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко це повідомив відповідаючи на питання - чи міг би "Нафтогаз" мати дочірню компанію, яка б купувала газ безпосередньо у "Газпрому".

"Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає", - відповів директор "Нафтогазу".

У той же час він сказав, що зараз, як і раніше, є законодавчі можливості для прямої купівлі газу у "Газпрому". Він нагадав, що пряма закупівля газу зараз не здійснюється через припинення його постачання Росією.

"І наше завдання як "Нафтогазу" і моєї команди була в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять постачання газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів у газі з Європи. Ось що ми робили", – заявив Вітренко.

Раніше повідомлялося, що російська сторона сподівається відновити прямі поставки газу в Україну після чотирьох років перерви.

РБК-Україна писало, що за словами прем'єра Гончарука, Україна не веде переговори про прямі постачання газу з Російської Федерації.

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