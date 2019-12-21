Россия надеется возобновить продажу газа Украине

Фото: Дмитрий Козак (duma.gov.ru)

В Кремле хотели бы решить и другие вопросы, поскольку открылась "форточка возможностей"

Российская сторона надеется возобновить прямые поставки газа в Украину после четырех лет перерыва. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

Как отметил чиновник, переговоры о прямых поставках могут начаться в начале следующего года.

По его словам, соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью - такой широкой, чтобы мы могли, у нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно", - сказал он.

Козак заявил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря конструктивной роли помощника помощник президента Украины Андрея Ермака. "Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак. У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказал он.

Напомним, Украина прекратила покупать газ у "Газпрома" четыре года назад - в конце ноября 2015 года.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам газовых переговоров в Берлине и Минске 19-20 декабря Украина и Россия подписали протокол. Среди подписантов - вице-премьер РФ Дмитрий Козак и помощник президента Украины Андрей Ермак.

В документе предусматривается возможность покупки Украиной российского газа "с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок".

В то же время министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что протокол между Украиной и Россией не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. По его словам, пункт о прямых поставках российского газа в Украину был исключен из протокола. Как заявил Оржель, для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены газа".