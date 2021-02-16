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Витренко: предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было в рамках поручения премьера

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 16:57
Витренко: предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было в рамках поручения премьера Фото: Юрий Витренко ( Виталий Щербенко / Facebook)
Автор: РБК-Украина

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины". Это было ответом на поручение премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

Об этом он сообщил журналистам в рамках форума "Украина30" во вторник.

"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство", - сказал он.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

Напомним, в своей недавней резолюции Европарламент поприветствовал завершение разукрупнение НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы, отвечающей Третьему энергетическому пакету ЕС.

В то же время, в Европарламенте выразил обеспокоенность по поводу последних выпадов против руководства "Нафтогаза", включая наблюдательный совет компании.

В свою очередь, инвестбанкир Сергей Фурса написал, что Витренко таким образом уничтожает реформу корпоративного управления "Нафтогаза".

Как известно, ранее в СМИ попал аудит Госаудитслужбы, согласно которому в НАК "Нафтогаз" были выявлены нарушения, которые привели к убыткам на 75 млрд гривен. "Нафтогаз" заявил, что аудит действительно проводился, но компания не согласна с его выводами.

Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил заявлял, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону.

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