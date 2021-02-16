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Вітренко: пропозиція по заміні глави та наглядової ради "Нафтогазу" була в рамках доручення прем'єра

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 17:02
Вітренко: пропозиція по заміні глави та наглядової ради "Нафтогазу" була в рамках доручення прем'єра Фото: Юрій Вітренко ( Віталій Щербенко / Facebook)
Автор: РБК-Україна

Тво міністра енергетики України Юрій Вітренко підтвердив звернення до Кабінету міністрів розглянути питання зміни керівництва НАК "Нафтогаз України". Це було відповіддю на доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану збільшення внутрішньої газовидобутку.

Про це він повідомив журналістам у рамках форуму "Украина30" у вівторок.

"Я звернувся у відповідь на відповідне доручення з боку прем'єр-міністра. Держаудитслужба перевіряла "Нафтогаз" в кінці минулого року, а план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, тільки недавно прийшов у міністерство", - сказав він.

За словами Вітренка, на виявлені Держаудитслужбою порушення в НАК і невиконання плану зі збільшення видобутку повинні бути прийняті відповідні кадрові рішення.

Нагадаємо, у своїй недавній резолюції Європарламент привітав завершення розукрупнення НАК "Нафтогаз України" у 2019 році та створення юридично незалежного оператора газотранспортної системи, що відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС.

Водночас в Європарламенті висловили стурбованість з приводу останніх випадів проти керівництва "Нафтогазу", включаючи наглядову раду компанії.

Своєю чергою, інвестбанкір Сергій Фурса написав, що Вітренко таким чином знищує реформу корпоративного управління "Нафтогазу".

Як відомо, раніше в ЗМІ потрапив аудит Держаудитслужби, згідно з яким у НАК "Нафтогаз" були виявлені порушення, які призвели до збитків на 75 млрд гривень. "Нафтогаз" заявив, що аудит дійсно проводився, але компанія не згодна з його висновками.

Фінансовий директор Групи "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил заявляв, що компанія платить всі податки й дивіденди державі вчасно і згідно із законом.

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