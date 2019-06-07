Витренко заявил, что международный аудит подтвердил конфликт интересов у Фаворова

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

"ЭРУ-Трейдинг" было связано с Фаворовим

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что международный аудит KPMG подтвердил конфликт интересов у директора интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрея Фаворова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Витренко "Главкому".

"То письмо аудиторов, которое было опубликовано, подтверждает те же самые факты, которые были изложены в полном отчете. Суть очень проста: аудиторы установили: у Андрея Фаворова был конфликт интересов в проверяемый период (ноябрь-декабрь 2018 года). Иными словами, ООО "ЭРУ-Трейдинг" было связано с господином Фаворовим в это время, и об этом сказано в письме аудиторов. Также они установили факт, что "Нафтогаз" продавал газ по цене, ниже рыночной на то время. Мне кажется, это есть и в письме аудиторов. Аудит также установил, что основным покупателем газа была компания "ЭРУ-Трейдинг", это был газ из подземных хранилищ, который продавался в ноябре-декабре", - сказал Витренко.

Как отметил Витренко, аудиторской компанией было установлено, что после изменения порядка реализации газа, когда начали продавать из "подземки" по цене ниже рыночной на то время, то система контроля не соответствовала рыночной практике и международным стандартам.

Напомним, ранее Витренко подал запрос на расследование из-за возможного конфликта интересов в действиях Андрея Фаворова, который был назначен руководителем интегрированного газового бизнеса Группы "Нафтогаз".

Помимо стандартных внутренних процедур проверки, "Нафтогаз" привлек независимого аудитора-расследователя.