Витренко: забрать исковые требования против "Газпрома" без компенсации невозможно

Простить "Газпрому" 3 млрд долларов и забрать исковые требования в новом Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации для достижения соглашения о транзите газа через Украину является невозможным вариантом. Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

По его словам, исполнение решения Стокгольмського арбитража - это часть "договоренностей", которые были достигнуты в 2009 году.

"Нафтогаз" и "Газпром" согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - заявил Витренко.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения о транзите российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах "Газпрома".

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что Украина готова отозвать новый иск против "Газпрома", если стороны заключат долгосрочный контракт на транзит газа.

Однако, в соответствии с предыдущей позицией "Нафтогаза", украинская сторона готова рассматривать варианты того, как "Газпром" будет выполнять решение арбитража о выплате 3 млрд долларов, но не собирается обнулять претензии в суде.