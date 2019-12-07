Вітренко: забрати позовні вимоги проти "Газпрому" без компенсації неможливо

Пробачити "Газпрому" 3 млрд доларів і забрати позовні вимоги в новому Стокгольмському арбітражі без адекватної компенсації для досягнення угоди про транзит газу через Україну є неможливим варіантом. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

За його словами, виконання рішення Стокгольмського арбітражу - це частина "домовленостей", які були досягнуті в 2009 році.

"Нафтогаз" і "Газпром" погодилися в контракті, що рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для виконання". Тому "нульовий варіант" - це перш за все виконати рішення арбітражу, щоб заборгованість "Газпрому" перед "Нафтогазом" дорівнює нулю. Демонструючи всім конструктивність своєї позиції, ми навіть згодні взяти цей борг газом", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що для досягнення угоди про транзит російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу про борги "Газпрому".

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що Україна готова відкликати новий позов проти "Газпрому", якщо сторони укладуть довгостроковий контракт на транзит газу.

Однак, згідно з попередньою позицією "Нафтогазу", українська сторона готова розглядати варіанти того, як "Газпром" буде виконувати рішення арбітражу про виплату 3 млрд доларів, але не збирається обнуляти претензії в суді.