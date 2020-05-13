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Витренко увольняют из "Нафтогаза"

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Должность Витренко сократят в ближайшие два месяца

Исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко увольняют, его должность попадает под сокращение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена.

"…и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - отметил Витренко.

Отметим, Витренко в "Нафтогазе" отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским "Газпромом" и координирует работу по разработке и систематического обновления макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.

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Напомним, на прошлой неделе главным исполнительным директором группы "Нафтогаз" назначили Отто Ватерландера. Он также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.