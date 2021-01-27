Витренко создает предпосылки для дефолта крупнейших госпредприятий, - эксперт

Временный министр энергетики своими решениями ставит под угрозу гарантированный заработок Украины на транзите и подводит к кросс-дефолта государственные компании.

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге на "Цензор.Нет".

"На днях правительство провело ротацию владельцев госкомпаний: НЭК "Укрэнерго" и ООО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) отправили в управление Министерства энергетики, а НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго" забрали в прямое подчинение Кабинета министров. Инициатором решения стал временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко", - пишет Марунич.

По его словам, переход "Энергоатома" в подчинение Кабмина - это нарушение ряда законов Украины, а также риск досрочного погашения "Энергоатомом" кредита ЕБРР на $300 млн, что способно вызвать кросс-дефолт по кредиту "Евроатома".

Эксперт считает, что Витренко инициировал такой переход не просто так, а чтобы взять под свой контроль больше государственных сетей (электричество, газ, нефть) - без учета законодательства и реалий.

Он также полагает, что "Магистральные газопроводы Украины" владеют ООО "Оператор ГТС Украины", компанией, которая с 2020 года осуществляет транспортировку газа по территории Украины.

"ОГТСУ известен еще и как транзитер российского газа, для чего прошел сертификацию Секретариата Энергетического сообщества, как независимый оператор ГТС. Именно это позволило в 2019 году подписать новый контракт с российским "Газпромом" на транзит газа еще на пять лет. Как выяснилось, ни Минэнерго, ни Кабмин и не подумали проконсультироваться с Энергосообществом. И теперь, по словам директора Секретариата Энергосообщества Янеза Копача, нужно провести повторную сертификацию ОГТСУ", - добавил эксперт.

Марунич убежден: последствия неизбежны - и россияне могут поставить транзитный контракт под сомнение, и европейские трейдеры могут отреагировать на такие новости.

По его словам, еще одна сомнительная идея, которую Витренко озвучил, но реализовать не смог, - вывести в подчинение Минэнерго АО "Укртранснафта". Это предприятие транспортирует и осуществляет транзит нефти и сейчас является частью "Нафтогаза" с доходом примерно 3,6 млрд грн в год.

"В "Нафтогазе" довольно популярно объяснили временному министру, что реализация его идеи приведет к необходимости досрочного погашения евробондов "Нафтогаза" на $1,5 млрд. и кросс-дефолту по кредитам еще более чем на 64,5 млрд грн. Однако риски оценил правительственный комитет, который отказался удовлетворить прихоти вр.и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко", - пишет эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сниженные платежки с ценой на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр начнут приходить только в марте. Снизить цену с 1 января юридически невозможно.