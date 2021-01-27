Вітренко створює передумови для дефолту найбільших держпідприємств, - експерт

Тимчасовий міністр енергетики своїми рішеннями ставить під загрозу гарантований заробіток України на транзит і підводить до крос-дефолту державні компанії.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у блозі на "Цензор.Нет".

"Днями уряд провів ротацію власників держкомпаній: НЕК "Укренерго" та ТОВ "Магістральні газопроводи України" (МДУ) відправили в управління Міністерства енергетики, а НАЕК "Енергоатом" і ЗАТ "Укргідроенерго" забрали в пряме підпорядкування Кабінету міністрів. Ініціатором рішення став тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко", - пише Марунич.

За його словами, перехід "Енергоатому" у підпорядкування Кабміну - це порушення низки законів України, а також ризик дострокового погашення "Енергоатомом" кредиту ЄБРР на $300 млн, що здатне викликати крос-дефолт по кредиту "Євроатому".

Експерт вважає, що Вітренко ініціював такий перехід не просто так, а щоб взяти під свій контроль більше державних мереж (електрика, газ, нафта) - без урахування законодавства та реалій.

Він також вважає, що "Магістральні газопроводи України" володіють ТОВ "Оператор ГТС України", компанією, що з 2020 року здійснює транспортування газу по території України.

"ОГТСУ відомий ще і як транзитер російського газу, для чого пройшов сертифікацію Секретаріату Енергетичного співтовариства, як незалежний оператор ГТС. Саме це дозволило у 2019 році підписати новий контракт з російським "Газпромом" на транзит газу ще на п'ять років. Як з'ясувалося, ні Міненерго, ні Кабмін і не подумали проконсультуватися з Енергоспівтовариством. І тепер, за словами директора Секретаріату енергетичного співтовариства Янеза Копача, потрібно провести повторну сертифікацію ОГТСУ", - додав експерт.

Марунич переконаний: наслідки неминучі - і росіяни можуть поставити транзитний контракт під сумнів, і європейські трейдери можуть відреагувати на такі новини.

За його словами, ще одна сумнівна ідея, яку Вітренко озвучив, але реалізувати не зміг, - вивести в підпорядкування Міненерго АТ "Укртранснафта". Це підприємство транспортує і здійснює транзит нафти і зараз є частиною "Нафтогазу" з доходом приблизно 3,6 млрд грн на рік.

"У "Нафтогазі" досить популярно пояснили тимчасового міністру, що реалізація його ідеї призведе до необхідності дострокового погашення євробондів "Нафтогазу" на $1,5 млрд і крос-дефолту за кредитами більш ніж на 64,5 млрд грн. Однак ризики оцінив урядовий комітет, який відмовився задовольнити примхи тво глави Міненерго Юрія Вітренко", - пише експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що знижені платіжки з ціною на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр почнуть приходити тільки в березні. Знизити ціну з 1 січня юридично неможливо.