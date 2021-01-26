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Цена на газ: сниженные платежки начнут приходить только в марте

Киев, Вторник 26 января 2021 15:57
Цена на газ: сниженные платежки начнут приходить только в марте
Фото: платежки за газ по 6,99 будут только в марте (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сниженные платежки с ценой на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр начнут приходить только в марте. Снизить цену с 1 января юридически невозможно.

Об этим в интервью "Экономической правде" рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

В частности, он ответил на вопрос, не приведут ли высокие платежки за газ в феврале к протестам в регионах.

"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они (украинцы, - ред.) получили бы еще больше платежки, примерно на четверть", - отметил Витренко.

По его словам, снижение цены на газ в феврале частично компенсирует суммы, которые нужно заплатить за январь. Что касается ограничения цены с 1 января, то это сложно сделать задним числом.

"Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь.

С 1 февраля и до конца карантина в Украине действует цена на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр. Это без учета тарифа на распределение.

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