Витренко: в случае прекращения транзита в ГТС могут закачать водород

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

В "Нафтогазе" назвали альтернативные варианты использования ГТС

В случае прекращения транзита газа в страны Евросоюза украинской стороне придется искать альтернативные пути использования газотранспортной системы (ГТС). Об этом в интервью "24 каналу" заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, теоретически в ГТС можно будет закачать водород, который используют как механизм сохранения энергии.

"Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для последующего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников - ветра или солнца - или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть различные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для сохранения и транспортировки водорода", - отметил Витренко.

Кроме того, он отметил, что Киев работает над тем, чтобы стать энергомостом между странами Европы.

"Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны как Словакия, Польша или Молдова… С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит", - подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее Витренко заявил, что на газовых переговорах Российская Федерация требует от Украины пойти на унизительные уступки. В частности, речь идет об отказе от решений Стокгольмского арбитража в пользу Киева.