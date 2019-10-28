Вітренко: у разі припинення транзиту до ГТС можуть закачати водень

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

У "Нафтогазі" назвали альтернативні варіанти використання ГТС

У разі припинення транзиту газу до країн Євросоюзу українській стороні доведеться шукати альтернативні шляхи використання газотранспортної системи (ГТС). Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, теоретично ГТС можна буде закачати водень, який використовують як механізм збереження енергії.

"Водень може бути тією субстанцією, яка буде допомагати зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлюваних джерел - вітру або сонця - або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз у Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для збереження і транспортування водню", - зазначив Вітренко.

Крім того, він зазначив, що Київ працює над тим, щоб стати енергомостом між країнами Європи.

"Щоб можна було, наприклад, транспортувати газ з Румунії, де є профіцит, в такі країни, як Словаччина, Польща чи Молдова... З іншої точки зору, найближчим часом ми не зможемо отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же доход, який отримуємо зараз, коли є транзит", - підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що на газових переговорах Російська Федерація вимагає від України піти на принизливі поступки. Зокрема, мова йде про відмову від рішень Стокгольмського арбітражу на користь Києва.