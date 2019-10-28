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Вітренко: Росія вимагає від України піти на принизливі поступки

Новини » Політика    28.10.2019 - 14:14
Вітренко: Росія вимагає від України піти на принизливі поступки
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Росія фактично вимагає відмовитися від міжнародного арбітражу

На газових переговорах Російська Федерація вимагає від України піти на принизливі поступки. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що російська сторона навіть не називає переговорами тристоронні консультації за участю Євросоюзу та України.

"Вони називають це "розмовами". Росіяни кажуть, що для того, щоб ці переговори почалися, Україна повинна піти на певні поступки. Ці поступки, крім того, що вони певним чином принизливі, абсолютно нелогічні для України. Якщо, наприклад, Україна не буде мати можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутися в арбітраж і отримати компенсацію у випадку, якщо ми будемо праві, а "Газпром" - не правий, то виникає питання цінності такого контракту. У чому сенс нам відмовлятися від цілком реальних 3 млрд доларів?", - підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі проходить черговий раунд тристоронніх переговорів. Очікується, що учасники обговорять імплементацію енергетичних правил Євросоюзу в майбутній контракт, тривалість контракту на транзит російського газу по Україні та інші параметри.

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Новини України Російська ФедераціяЮрій Вітренкогазовые переговоры
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