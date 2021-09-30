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Витренко разрешили увольнять сотрудников "Нафтогаза" без согласия набсовета

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 18:27
Витренко разрешили увольнять сотрудников "Нафтогаза" без согласия набсовета Фото: глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины разрешил главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко увольнять и набирать сотрудников без согласования с наблюдательным советом. Таким образом, правлению передана часть полномочий набсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В опубликованном распоряжении говорится, что назначение и увольнение работников НАК "Нафтогаз Украины" осуществляется главой правления без согласования с наблюдательным советом.

Напомним, на сегодня функции наблюдательного совета "Нафтогаза" выполняет Кабинет министров.

Сегодня РБК-Украина уже сообщало, что Кабинет министров передал ряд полномочий наблюдательного совета членам правления и Юрию Витренко.

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Кабинет Министров Украины Юрий Витренко Нафтогаз Украины
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