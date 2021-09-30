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Вітренку дозволили звільняти співробітників "Нафтогазу" без згоди наглядової ради

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 18:27
Вітренку дозволили звільняти співробітників "Нафтогазу" без згоди наглядової ради Фото: голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України дозволив голові правління НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренко звільняти і набирати співробітників без погодження з наглядовою радою. Таким чином, правлінню передана частина повноважень наглядової ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

В опублікованому розпорядженні йдеться, що призначення і звільнення працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління без погодження з наглядовою радою.

Нагадаємо, на сьогодні функції наглядової ради "Нафтогазу" виконує Кабінет міністрів.

Сьогодні РБК-Україна вже повідомляло, що Кабінет міністрів передав низку повноважень наглядової ради членам правління та Юрію Вітренку.

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Кабінет Міністрів України Юрій Вітренко Нафтогаз України
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