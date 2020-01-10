Витренко рассказал, сколько средств "Нафтогаз" получит от украинской ГТС

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" за 10 лет может получить от ГТС более 180 млрд грн

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, сколько средств компания может получить от украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лига.Бизнес".

По словам Витренко, на протяжении 10 лет украинский "Нафтогаз" может получить от компании "Магистральные газопроводы Украины" более 180 млрд гривен. Он пояснил, что оператор будет отдавать "Нафтогазу" часть своей прибыли.

"Принцип очень простой: оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться - распределяется и часть от этой суммы пойдет нам. За ГТС "Нафтогаз" может получить более 180 млрд грн. Эту сумму могут выплатить за десять лет", - заявил Витренко.

Кроме того, исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что судьба украинской ГТС после завершения контракта на транзит российского газа будет зависеть от ряда факторов, в частности, от спроса на рынке.

"Это будет зависеть от многих факторов, например, от спроса на том же европейском рынке и от строительства альтернативных газопроводов", - подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что от контракта на транзит газа с "Газпромом" за 5 лет Украина получит около 150 млрд гривен. После подписания контракта экономика Украины кроме прямых поступлений получит много преимуществ.