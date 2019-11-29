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Витренко рассказал о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"

Новости » Политика     29.11.2019 - 21:01
Витренко рассказал о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Суды разных стран демонстрируют разную готовность к рассмотрению дел

Суды стран Европейского союза демонстрируют разную готовность к рассмотрению дел по принудительному взысканию долгов российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Радио НВ".

По словам Витренко, в некоторых страна возникают проблемы с рассмотрением дел о взыскании с "Газпрома" 3 млрд долларов долгов по решению арбитража. Он отметил, что трудности связаны с политической конъюнктурой.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы", - рассказал он.

Витренко отметил, что в некоторых европейских странах взыскивать долги с "Газпрома" легче, а в некоторых "дипломатически сложнее".

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что российский "Газпром" рассматривает возможность выплаты 3 млрд долга перед Украиной поставками газа. О такой возможности заявлял министр энергетики РФ Александр Новак на двусторонних переговорах.

Кроме того, Витренко раскрыл детали переговоров с российской стороной в Вене. Витренко рассказал, что Украина готова получить от "Газпрома" газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 млрд долларов. Также "Нафтогаз" готов купить газ по контракту 2009 года в объеме 9 млрд кубометров, который поставила Россия.

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