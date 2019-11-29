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Вітренко розповів про проблеми зі стягненням боргів з "Газпрому"

Новини » Політика     29.11.2019 - 21:01
Вітренко розповів про проблеми зі стягненням боргів з "Газпрому"
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Суди різних країн демонструють різну готовність до розгляду справ

Суди країн Європейського союзу демонструють різну готовність до розгляду справ щодо примусового стягнення боргів російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітража. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Радіо НВ".

За словами Вітренко, в деяких країна виникають проблеми з розглядом справ щодо стягнення з "Газпрому" 3 млрд доларів боргів за рішенням арбітражу. Він зазначив, що труднощі пов'язані з політичною кон'юнктурою.

"У Німеччині ми не можемо, до речі, приступити до примусового стягнення. І в Польщі у нас проблеми, в Молдові у нас проблеми", - розповів він.

Вітренко зазначив, що в деяких європейських країнах стягувати борги з "Газпрому" легше, а в деяких "дипломатично складніше".

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідоми, що російський "Газпром" розглядає можливість виплати 3 млрд боргу перед Україною поставками газу. Про таку можливість заявляв міністр енергетики РФ Олександр Новак на двохсторонніх переговорах.

Крім того, Вітренко розкрив деталі переговорів з російською стороною у Відні. Вітренко розповів, що Україна готова отримати від "Газпрому" газ в залік боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 млрд доларів. Також "Нафтогаз" готовий купити газ за контрактом 2009 року в обсязі 9 млрд кубометрів, який не поставила Росія.

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