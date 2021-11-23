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Витренко рассказал, когда могут быть сняты санкции США против "Северного потока-2"

Автор: Иванна Шовкун

Новые санкции США против "Северного потока-2" могут быть пересмотрены или сняты. Для этого необходимо, чтобы Россия соблюдала ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

"Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2"", - подчеркнул Витренко.

По его словам, Россия должна будет полностью изменить свою стратегию, чтобы санкции отменили.

"Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет придерживаться европейского законодательства, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы", - заявил глава НАК "Нафтогаз".

Напомним, после запуска "Северного потока-2" усилится зависимость Германии от российского газа. Россия продолжает сохранять на европейском энергетическом рынке твердые позиции.

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Северный поток-2