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Вітренко розповів, коли можуть зняти санкції США проти "Північного потоку-2"

Автор: Іванна Шовкун

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" можуть бути переглянуті або зняті. Для цього необхідно, щоб Росія дотримувалася низки умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка у Facebook.

"Ми підтримуємо введення нових санкцій США проти "Північного потоку-2"", - наголосив Вітренко.

За його словами, Росія має повністю змінити свою стратегію, щоб санкції скасували.

"Вони можуть бути зняті або переглянуті тільки у випадку, коли Росія гратиме за правилами і дотримуватиметься європейського законодавства, не використовуватиме газ як зброю, а почне розглядати її як товар, перестане використовувати газ для політичного тиску або як елемент військової загрози", - заявив голова НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, після запуску "Північного потоку-2" посилиться залежність Німеччини від російського газу. Росія продовжує зберігати на європейському енергетичному ринку жорсткі позиції.

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Північний потік-2