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США введут новые санкции против России из-за "Северного потока-2"

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США, Вторник 23 ноября 2021 00:20
США введут новые санкции против России из-за "Северного потока-2" Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

По словам Блинкена, администрация президента США стремится оказать большее давление на Россию. На этот раз санкции коснуться компании, связанной с Россией и двух судов.

"Белый дом намерен ввести санкции в отношении участвующей в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" компании Transadria Ltd и двух судов, связанных с этим проектом", - заявил Блинкен.

Он уточнил, что в рамках вводимых ограничений принадлежащее Transadria Ltd судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке. Название второго судна, попавшего в "черный список", Блинкен не уточнил.

Напомним,

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Северный поток-2 Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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