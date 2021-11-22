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Зависимость Германии от России вырастет после запуска "Северного потока-2", - Кислица

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Нью-Йорк, Понедельник 22 ноября 2021 22:27
Зависимость Германии от России вырастет после запуска "Северного потока-2", - Кислица Фото: постпред Украины при ООН Сергей Кислица (ukraineun.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

После запуска "Северного потока-2" усилится зависимость Германии от российского газа. Россия продолжает сохранять на европейском энергетическом рынке твердые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Постпред напомнил, что Россия в 2014 году оккупировала Крым, совершив крупнейший со времен Второй мировой войны территориальный захват в Европе.

"Россия также сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод "Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от российского природного газа", - добавил Кислица.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС.

Отметим, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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Российская Федерация Германия Северный поток-2
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