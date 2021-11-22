Зависимость Германии от России вырастет после запуска "Северного потока-2", - Кислица

После запуска "Северного потока-2" усилится зависимость Германии от российского газа. Россия продолжает сохранять на европейском энергетическом рынке твердые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу .

Постпред напомнил, что Россия в 2014 году оккупировала Крым, совершив крупнейший со времен Второй мировой войны территориальный захват в Европе.

"Россия также сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод "Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от российского природного газа", - добавил Кислица.