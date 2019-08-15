Витренко рассказал о договоренностях с группой "Приват" по "Укрнафте"

Изменениями в акционерное соглашения между "Нафтогазом" и группой "Приват" по "Укрнафте" предусмотрено, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добровольно отказываются от своего права предлагать главу правления компании. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Витренко отметил, что "Нафтогаз" пытался вернуть себе право предлагать кандидатуру главы правления компании через Лондонский международный арбитражный суд. "Но мы проиграли по этому пункту", - сказал он.

"Суд признал, что "Нафтогаз" по английскому праву добровольно согласился с тем, что не будет предлагать и назначать свою кандидатуру на должность СЕО "Укрнафты" и будет голосовать за того председателя правления, которого предложит другая сторона - сторона миноритарных акционеров которую вы называете "Приватом", - сказал Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" пояснил, что путем переговоров НАК договорился с миноритарными акционерами о том, что "они отказываются от этого права добровольно в обмен на то, что мы делаем наблюдательный совет, где большинство будет независимых директоров".

"При этом независимых директоров всего шесть. Троих предлагаем мы, троих предлагают они, а из зависимых директоров или зависимых членов наблюдательного совета у нас будет три, у них два. В обмен на это миноритарии добровольно отказались от своего права, как вы понимаете очень ценного, фактически назначать СЕО", - заявил Витренко.

Он добавил, что этот добровольный отказ миноритариев зафиксирован в изменениях к акционерному соглашению, которые подписаны в марте этого года.

Витренко рассказал, что новый глава правления "Укрнафты" будет отобран на конкурсе. "Сейчас отбирается советник, международная компания, который будет проводить конкурс. Потом будет большой честный конкурс, на котором будут рассматриваться разные кандидатуры", - сказал он.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса с 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий заместитель главы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.