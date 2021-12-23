Витренко пояснил цену для компаний-поставщиков газа населению

Отвечая на вопрос, почему цена зафиксирована на уровне 7,42 гривен/кубометр, Витренко сказал:

"Обоснование, кстати, так себе. Но просто предыдущий менеджмент в марте зафиксировал такую цену в контракте с компанией группы Фирташа. Эта цена стала отправной точкой. В принципе это вопрос к экс-менеджменту, почему цена 7,42. Есть объяснение, почему был такой рынок. Потому тогда была такая экономически обоснованная рыночная цена и эта цена фактически стала бэнчмарком или основной", - сказал он.

По его словам, компании Фирташа - это основные игроки на рынке поставки населению.

"Мы потом переходили от этих контрактов к балансирующей группе, чтобы убрать возможность газ, который покупается у "Нафтогаза" по 7,42, продавать по любой цене на рынке и вообще не поставлять его населению", - добавил Витренко.