Вітренко пояснив ціну для компаній-постачальників газу населенню

Відповідаючи на питання, чому ціна зафіксована на рівні 7,42 гривень/кубометр, Вітренко сказав:

"Обгрунтування, до речі, так собі. Але просто попередній менеджмент у березні зафіксував таку ціну в контракті з компанією групи Фірташа. Ця ціна стала відправною точкою. В принципі це питання до екс-менеджменту, чому ціна 7,42. Є пояснення, чому був такий ринок. Тому тоді була така економічно обґрунтована ринкова ціна і ця ціна фактично стала бенчмарком або основною", - сказав він.

За його словами, компанії Фірташа - це основні гравці на ринку постачання населенню.

"Ми потім переходили від цих контрактів до балансуючої групи, щоб прибрати можливість газ, який купується у "Нафтогазу" по 7,42, продавати за будь-якою ціною на ринку і взагалі не поставляти його населенню", - додав Вітренко.