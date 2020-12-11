Витренко не подходит на роль министра энергетики из-за конфликта интересов, - эксперты

Энергоэксперты негативно оценивают кандидатуру экс-топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. В частности, из-за возможного конфликта интересов.

Об этом они заявили в комментарии "Украинским новостям".

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что Витренко наименее подходящим кандидатом на пост министра энергетики.

"У меня большие сомнения относительно его профессионализма. Да, те достижения, что он себе приписывает - победа в Стокгольмском арбитраже - это прекрасно, но куда девать европейских юристов, которым много денег отправили, потом на премии выписали миллионы, работала ведь команда, а не один господин Витренко. "Нафтогаз Трейдинг", которую он создал, вообще была убыточна ранее. Программа добычи 2020 была провалена, и эта ответственность на топ-менеджере Витренко", - считает Валентин Землянский.

По мнению экономиста Дмитрия Марунича, Витренко - довольно узкий специалист, тогда как энергетика сегодня требует прихода профессионала, знакомого с проблемами разных рынков.

"Он не специалист, он занимался только газом, а как он будет электроэнергией заниматься, не представляю. А есть же еще рынок угля", - добавил эксперт.

Напомним, Витренко был уволен в мае 2020 года в связи с оптимизацией организационной структуры госкомпании. Перед уходом публично обвинил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и заявил, что защита интересов Украины в отношениях с Газпромом больше не является приоритетом.

Также сообщалось, что Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Ранее энергоэксперт Валентин Землянский заявлял, что Витренко провалил программу увеличения газодобычи в 2017 году, который должен был стать базовым для развития отрасли.

Согласно программе за три года - до 2020 - Украина должна была нарастить добычу, чтобы полностью обеспечивать себя газом. Но на развитие газодобычи в 2017 году была направлена лишь треть запланированных средств, что фактически остановило программу на старте.